Sivas Ziraat Odası Başkanı Uyardı, “Zirai don sigortası yaptırın”

Hava sıcaklıklarındaki ani düşüş en çok çiftçileri endişelendi. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, mevsim normallerinin altına gerileyen sıcaklıkların Sivas tarımına şu anlık bir zarar vermediğini belirterek “Önümüzdeki aylarda don olmayacak diye bir şey yok. Meyvecilikte, yem bitkilerinde, buğdayda, şeker pancarında, patatese zirai don sigortası var. Her ihtimale karşı, çiftçilerimizin ilerde bu sıkıntıları yaşamamaları için zirai don sigortalarını yaptırmalarını, böylesi durumlara hazırlıklı olmalarını istiyorum” dedi.

Çetindağ, Mart ayında havaların soğumasıyla oluşan zirai donun Sivas tarıma zarar vermeyeceğini söyleyerek “İklim değişikliğinden dolayı bu mevsimde sıcaklığın böyle düşmesi normaldir. Bu soğuklarda Sivas tarımında zarar görecek bir ürün yok ama belli yörelerde, rakımı düşük olan ilçelerimizde çiçek açmış ağaçlarda bir hasar oluşturabilir. Bu soğuklar Sivas'ta ne buğdayımızda nede diğer bitkilerimizde hasar oluşturmayacak. Sivas'ta şeker pancarı, patates, yem bitkileri daha ekilmedi ve Nisan ayı içerisinde ekilecek. Bu yüzden şuan gerçekleşen don Sivas tarımına bir zararı olmayacak. Çiftçilerimiz yine de dikkat edilmesi lazım."dedi.

“Sıkıntı yaşamamaları için sigorta yaptırsınlar”

Çetindağ çiftçilerin zirai don sigortası yaptırmalarında fayda olacağını belirterek, “Şuan rakımı düşük, ılıman ilçelerimizde meyvecilik var. Buralarda zirai don sigortası yaptırabilir, akşamları çevre güvenliğini sağlayarak saman balyalarını yakılarak atlatmaya çalışmaları lazım. Tarım sigortalarını değerlendirip zirai don sigortasını yaptırmaları gerekiyor. Sivas'ta Mayıs'ın 15-20 tarihlerine kadar zirai don eksik olmuyor. Çiftçilerimiz kendilerini hazırlasınlar, bu kadar emek verip alt yapısını kuruyorlar. İleride sıkıntı yaşamamaları için sigorta yaptırsınlar” diye konuştu.