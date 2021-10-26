Sivas'a gelen turist sayısı arttı

Bünyesinde barındırdığı Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait çok sayıda tarihi eser ile adeta açık hava müzesini andıran Sivas'a turistlerin ilgisi artıyor.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından açıklanan verilere göre bu yıl ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yerli turist sayısı yüzde 30,50, yabancı turist sayısı ise yüzde 70,53 oranında arttı.

Geçen yıl ağustos ayında Sivas'a gelen yerli turist sayısı 18 bin 565 iken bu yılın aynı ayında 26 bin 712 kişiye yükseldi. Geçen yıl ağustos ayında 94 olan yabancı turist sayısı ise bu yılın aynı ayında 319'a yükseldi.