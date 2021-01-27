Sivas'a kenevir müjdesi

Sivas'ın kenevir yetiştiriciliği yapan illerden bir tanesi olarak ilan edilmesi kentte sevinçle karşılandı, Sivas Ak Parti İl Başkanı Hakan Aksu, emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Şubat 2019 Tarihinde Sivaslılara verdiği Kenevir Müjdesi kentte sevinçle karşılanmıştı. Bugün itibariyle Sivas 2021 üretim yılından itibaren ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak endüstriyel kenevir yetiştiriciliği yapmak üzere lif, sap ve tohum amaçlı kenevir ekim izni yürürlüğe girdi. Bu kapsamda açıklama yapan Sivas Ak Parti İl Başkanı Hakan Aksu, emeği geçenlere teşekkür etti.

“Sivas kenevir üretiminin yapılacağı illerden bir tanesi olarak ilan edildi”

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, Sivas'ın kenevir üretiminin yapılacağı illerden bir tanesi olarak ilan edildiğini söyleyerek “Sayın Cumhurbaşkanımızın, 8 Şubat 2019 Tarihinde gerçekleştirdiği Sivas ziyaretleri esnasında Sivas'ın kenevir üretimi kapsamına alınacağı müjdesini vermişti. Bu doğrultuda 26 Ocak tarihinde çıkan kararname ile şehrimiz kenevir üretiminin yapılacağı illerden bir tanesi olarak ilan edildi. Bu hususta emeği geçen Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye ve Milletvekillerimize teşekkür ediyorum” dedi.