Sivas'a madalya ile döndü

olup Sivas'a gümüş madalya ile döndü.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve çok sayıda üniversiteden sporcunun katıldığı müsabakalar çekişmeli anlara sahne oldu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesini temsilen müsabakalara katılan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretmenlik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Nurdan Almalı, 63 kiloda yapılan müsabakada Türkiye ikincisi oldu.

Sivas'a gümüş madalya ile dönen Almalı yaptığı açıklamada, “Bu benim ve üniversitem için oldukça gurur verici bir durum. Bizlerden desteğini esirgemeyen Rektörümüze ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra da başarımız artacak devam edecek.”dedi.