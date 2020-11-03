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Sivas'a mevsimin ilk karı yağdı

Kış aylarının sert geçtiği Sivas’ta mevsimin ilk karı yağdı.

Kış aylarının sert geçtiği Sivas'ta mevsimin ilk karı yağdı.


Hava sıcaklığının hissedilir derece düştüğü Sivas'ta mevsimin ilk karı yağdı. Kent merkezine 166 kilometre uzaklıkta bulunan Koyulhisar ilçesine bağlı Aksu köyünde kar yağışı görüldü. Karakaya tepesi olarak adlandırılan bölge kar yağışı ile beyaza büründü. Kar yağışını gören köy sakinleri o anları cep telefonu karmasıyla kaydetti. Köy sakinlerinden Şeref Aksu, "Yılın ilk karını görmüş bulunmaktayız. Memleketimiz böyle. Son güz ama yollarımızda açık. Göründüğü gibi. Diyecek bir şey bulamıyoruz" dedi.

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