Sivas'a özgü, çiftçiye ücretsiz dağıtılacak

Sivas Valisi Salih Ayhan, TİGEM arazisinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün ‘Üreten Çiftçi Gelişen Sivas' projesi kapsamında 200 dekarlık alanda ekilen Sivas'a özgü tohumluk ‘Zeron Buğdayı' tarlasında incelemelerde bulundu.

Vali Salih Ayhan, Ulaş ilçesi TİGEM arazilerinde Tarım İl Müdürlüğünün yürüttüğü projeler arasında yer alan zeron buğdayını yaygınlaştırma projesi hakkında TİGEM Müdürü Hasan Keskin ve Tarım İl Müdürü Seyit Yıldız'dan bilgi aldı. 200 dekarlık alanda üretilecek olan yaklaşık 80 ton tohumluk zeron buğdayı çiftçilere ücretsiz dağıtılacak. Zeron buğdayının ekildiği alanda açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, besinsel değeri yüksek olan zeron buğdayının mutfaklarda ve marketlerde yer alacağına inandığını söyledi.

“Zeron buğdayını çiftçilerimize ücretsiz vereceğiz”

Sivas'ın bir değeri olan zeron buğdayına çiftçilere ücretsiz vereceklerini belirten Vali Ayhan, "Bu ürettiğimiz zeron buğdaylarını da yerli tohum olan Sivas'ın toprağına, iklimine uygun olan zeron buğdayını da çiftçilerimize ücretsiz vererek de Sivas'ımızın coğrafyasında zeron buğdayının daha çok anılmasına, daha çok ekilmesine vesile olacağız. Belki verimlilik anlamında çok yüksek standartta olmasa da nitelik ve kalite anlamında yerli bir buğdayımız, yerli bir ürünümüz. Değerlerimize sahip çıkacağız bu da Sivas'ımızın bir değeri. İnşallah 200 dekarlık alanda başlattığımız bu proje Sivas'ta ekilmedik bir alanın kalmaması için gece gündüz çalışacağız." dedi.

Vali Salih Ayhan, daha sonra Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından kullanılan 40 bin ton kapasiteli Sivas Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'yi ziyaret ederek TMO Müdürü Hasan Bolat'tan bilgi aldı.