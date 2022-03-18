İhlas Haber Ajansı

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Sivas'a yaz gelmiyor, kent beyaza büründü

Sivas’ta Mart ayında etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışı hız kesmeden devam ediyor.

Sivas'ta Mart ayında etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışı hız kesmeden devam ediyor.


Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Mart ayında kar yağışının yoğun ve havaların soğuk olması ise vatandaşları şaşırttı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derecelere kadar düştüğü kent buz keserken, tarihi kent meydanı da kar yağışıyla bembeyaz oldu. Kentte kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.


Sivas Belediyesi ekipleri yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

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