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Sivas'ın 25 bin nüfuslu ilçesinde Covid-19 vakaları sıfırlandı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde Covid-19 vakaları sıfırlandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Covid-19 vakaları sıfırlandı.


Covid-19 tedbirlerinin üst seviyede uygulandığı Sivas'ta sonuçlar yüz güldürmeye devam ediyor. Sivas'ın yaklaşık 25 bin nüfuslu Suşehri ilçesinde Covid-19 vakaları sıfırlandı. Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı güzel haberi sosyal medya üzerinden duyurdu.


Kaymakam Sarı, söz konusu paylaşımında “Son hastamızın da bugün iyileşmesiyle Suşehri'nde hiç korona virüs vakası kalmamıştır. Tedbirlere devam, herkese teşekkürler” ifadelerine yer verdi.

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