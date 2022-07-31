Sivas'ın Adana'sı hasat için gün sayıyor

Sivas'ın Adana'sı olarak isimlendirilen Akıncılar ilçesinde üreticiler kavun hasadı için gün sayıyor.

Sivas kent merkezine 149 kilometre uzaklığındaki Akıncılar ilçesi kavun hasadı için gün sayıyor. İlçeye özel Akıncılar kavununun kendine has bir kokusu ve aroması bulunuyor. İç yapısının yumuşak olması, aroması ve tadıyla diğer kavunlardan farklı olan Akıncılar kavununun tanesi yaklaşık 10 kilo kadar gelirken, bu yıl yüksek rekolte bekleniyor. İlçede yılda yaklaşık 16 bin ton kavun hasat edilirken, bu kavunlar Sivas başta olmak üzere Giresun, Erzincan gibi illere gönderiliyor. Ağustos ayının sonlarına doğru hasadı yapılacak Akıncılar kavunu için coğrafi işaret başvurusu da yapıldı.

Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen, ilçenin Sivas'ın Adana'sı olduğunu söyleyerek, “Toprağı bereketli, insanı hareketli, kavun diyarı Akıncılar. Burası Sivas'ın Adana'sı diyebiliriz. Burada mikro klima bir iklim etkisi var. Dört tarafı dağlarla çevrili. Dağlarla çevrili olmasının sebebi bin metre yükseklikte olması. Ondan dolayı da kavuna aroma, büyüklüğü ve temiz sudan dolayı tatlı bir aroma vermektedir. Buradaki kavunlar yetiştiği zaman içi, dokusu yumuşak, tatlı, eliniz değdiği zaman yapışabilen bir kavun üretiyoruz biz burada. Çiftçilerimiz bu sene gayet bereketli, bol bir ürün elde edecek. Bu sene belki yetişmede bir gecikme olabilir. Hava şartları biraz soğuk geçtiğinden dolayı gecikme yaşayabiliriz. 27 Ağustos'ta bunun festivalini yapacağız” dedi.

“Bu çevrede bir marka oldu”

Şen, Akıncılar kavununun bölgede bir marka olduğunu belirterek, “Bu kavunun 8-10 kilo olması, piyasa şartlarına dayanıklı olması, içinin dokusunun lokum gibi yumuşak olması ve damak zevkinin yüksek olmasıyla dikkat çekiyor. Bundan dolayı da Akıncılar kavunu bu çevrede bir marka oldu. Biz 6 yıl önce tescil başvurumuzu yaptık. Daha önce siyah, arkası damgalı bir kavun olmak üzere onu yaptık. Yalnız kavun siyah olmasından dolayı yapraklarının küçük olmasından dolayı olmadı. Başka bir kavunumuz var. Sırmalı yüzü pembe 10 kilogram ağırlığında gelen, gayet piyasa şartlarına da uygun olan bir kavun ıslahını yapıyoruz. Antalya'da bir firma ile çalışıyoruz. O da 5-6 yıl süre içerisinde ata tohumunun korunması babında onu koruduktan sonra hayata geçirip çiftçilerimizin burada devamlı üretebileceği bir tohum haline getireceğiz. 5 yıl sonra inşallah coğrafi işaretini ve patentini de alacağız” diye konuştu.

“Bu kavunun korunması gerekiyor"

Başkan Şen, Akıncılar kavununun korunması gerektiğine değinerek, “Bu kavunun korunması gerekiyor. Çünkü türlü türlü çeşit çeşit kavunlar ekiliyor. Tozaklarından tohumlamadan dolayı cins değişikliğine uğrayabiliyor. Ondan dolayı bunu koruma altına aldıktan sonra çiftçilerimiz tek tip ürün üreterek piyasa şartlarına iyi gelen, ağırlığı da yüksek olan kazançları da yüksek olacak bir kavun üretmeyi düşünüyoruz. Aşağı yukarı burada 12-16 bin ton arası bir kavun üretiliyor” şeklinde konuştu.