Sivas'ın altını soluyor

Sivas'ın Sıcak Çermik bölgesinde şekliyle Pamukkale travertenlerini andıran, altın sarısı renginden dolayı Altınkale olarak adlandırılan travertenler ziyaretçi kaybı yaşıyor.

Sivas kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve ismini renginden alan Altınkale, Pamukkale travertenlerine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Pamukkale'nin kardeşi olarak adlandırılan yapay alan, yer altından çıkan suyun bıraktığı altın renkli travertenlerden oluşuyor. Zamanında ziyaretçi akınına uğrayan Sivas'ın Altınkalesi günümüzde yalnızlık yaşıyor. Boş görüntüsüyle üzen önemli proje ziyaretçilerini bekliyor.

“Sıcak ve güzel bir yer”

Buğra Eymen Yumuk Altınkale'yi ailesiyle birlikte ziyaret ettiğini belirterek, “Ben Altınkale'ye Sivas'tan geldim, sıcak ve güzel bir yer. Burada gün batımı çok güzel” dedi.