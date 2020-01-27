Sivas'ın ayazına pekmezli çözüm

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, vatandaşlar tahin ve pekmez tüketerek ısınıyor.

Sivas'ta pekmez kış mevsiminde kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Antioksidan içeriği ile bağışıklık sistemini güçlendiren pekmez vücudun ısı dengesini sağlıyor. Sivaslılar, hava sıcaklılarının eksi 15 dereceye kadar düştüğü soğuk kış günlerinde tahin ve pekmezi soğuğa karşı kalkan olarak kullanıyor. Keçi boynuzu pekmezi, üzüm pekmezi, dut pekmezi ve tahin kış mevsiminde insanların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Sivas'ta kent merkezi Çarşıbaşı Mahallesi'nde sebze ve meyve halinde bulunan aktarlarda pekmez fiyatları 17 buçuk Lira ile 20 Lira arasında değişirken, tahinin fiyatı 28 Lira ile 35 Lira arasında değişiyor.

“Kış ayları geldi, pekmez ve tahine ilgi arttı”

Aktarlık yapan Sefa Korkmaz kış aylarının gelmesiyle birlikte pekmeze olan ilginin arttığını belirterek, “Pekmez kış aylarında vazgeçilmez bir gıda haline geldi. Bizde pekmezlerin gramaj olarak verimini gerçekleştiriyoruz ve ikisinin karışımını gerçekleştiriyoruz. Karışımlar elimize keçi boynuzu pekmezi, dut pekmezi ve üzüm pekmezi olarak üç çeşit geliyor. Tahin de aynı şekilde kendi çektiğimiz susamdan, ikisini karıştırıp veriyoruz. Fiyatlar da geçen seneye göre yükselme var, fakat genelde ürünleri kendimiz ürettiğimiz için bunlarda fiyatları minimuma indirmeye çalıştık. 17 buçuk lira keçi boynuzu ve üzüm pekmezi, tahin aynı şekilde 28 liradan keçi boynuzu ve üzüm pekmezimiz ikisinin de fiyatlarını sabit tutmaya özen gösterdik hem müşterilerimizin alım gücüne hem de normal miktarlarına göre fiyatları piyasaya nazaran minimuma indirmeye çalıştık” dedi.

“Yorgunluk ve halsizlik hissini kaldırıyor”

Tahin ve pekmez karışımının İnsan vücudunun sıcaklık seviyesini arttırdığını belirten Korkmaz, “İnsan vücudun da vücut ısıtıcı özelliği vardır. Vücutta yorgunluk ve halsizlik hissini kaldırıyor. Keçi boynuzu pekmezi de tek başına kullanıldığı zaman kemik erimesine varana kadar her türlü kemik rahatsızlığına iyi gelmektedir” dedi.