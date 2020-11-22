İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ın doğa harikası gölü ve şelalesi tescillendi

Sivas’ın Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsiz Göl ve Şelalesi, "Nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescil edildi.

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsiz Göl ve Şelalesi, "Nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescil edildi.


Sivas'ta bazı alanların "Doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve "Doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tesciline ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda Sivas'a 84 kilometre uzaklıktaki Doğanşar ilçesinde güzelliği ile kendine hayran bırakan Dipsiz Göl ve Şelalesi koruma altına alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin yer aldığı ilanlara göre Dipsiz Göl, Şelale ve Mağarası doğal sit alanı "Nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescil edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.