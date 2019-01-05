Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı etkili oldu

Sivas'ın İmranlı ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sabah saatlerine kadar sürdürünce ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Sivas'a 104 kilometre uzaklıkta bulunan İmranlı ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı sabah saatlerinde şiddetini artırarak ilçeyi beyaza bürüdü. Beyaz örtüyle kaplanan ilçede kartpostallık görüntüler oluştu. Çocuklar ise gönüllerince karda kayıp kar topu oynadı. Soğuk havanında etkisini sürdürdüğü ilçede kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.