Sivas'ın Kangalları Dünya şampiyonu oldu

Sivas'ta yetiştirilen Sivas Kangal cinsi köpekler, İspanya'da düzenlenen müsabakada Dünya şampiyonu oldu.

Sivas'ta uzman kangal yetiştiricisi Cahit Akgül tarafından yetiştirilen Zorro isimli kangal cinsi koruma köpeği 7 Ekim 2018 tarihinde Uluslararası Avrasya Köpek Irkları ve Sokak Köpekleri Koruma Geliştirme Federasyonu (AVKIF) tarafından İstanbul'da düzenlenen yarışmada 1. geldi.

Zorro Türkiye'de elde ettiği 1.ligin ardından İspanya'nın Marina Dor kentinde Dünya Köpek Vakfı (Alianz Canine Worldwide) tarafından düzenlenen yarışmada Türkiye'yi temsil etti.

Zorro, Dünya'nın bir çok ülkesinden müsabakasına katılan 600 köpek arasında; ırk standartları, anatomi, fiziksel düzgünlük, yarıştıran kişi ile uyumu, ahenkli yürüyüş ve doğru show pozu elemelerini geçerek Dünya şampiyonu oldu.

Zorro müsabakaya Alianz Eurasia Irk Bilimleri Başkanı Akın Tülübaş nezaretinde çıktı.

Şampiyonada ayrıca Hacı Ömer Demirgil'e ait Kangal cinsi Karovon Tuna isimli köpekte kendi kategorisinde bin köpek arasında düzenlenen yarışlarda 1. gelerek Dünya şampiyonu oldu.