Sivas'ın önceliği 2. Üniversite ve hızlı tren

Üniversite ve hızlı tren çalışmalarının hızlandırılması başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir çok talepte bulunacak.

Sivas Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği Ahat Türkmenoğlu düzenlediği basın açıklamasında 8 Şubat Cuma günü Sivas'ı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan talepte bulunacakları konulara değindi. Türkmenoğlu düzenlediği açıklamada, “Sivas'ımız bazı yatırımlar konusunda beklentilerine cevap alamamakta ve şehrimizin gelişimi bakımından diğer illerin gerisinde kalmaktadır. Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği olarak geçtiğimiz dönemlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan talep ettiğimiz bazı önemli ve hayati yatırımları aldık. Bunların başında İkinci üniversitenin kurulması, hızlı tren projesinin başlatılması, güzergah konusunda yaşanan sıkıntı ve yanlış tercihlerin telafi edilmesi gibi Sivas'ımız için önemli projeler yer almıştı. Cumhurbaşkanımıza gerçekleşen bu taleplerimiz için teşekkür ediyoruz.”dedi. Türkmenoğlu diğer taleplerini ise şu şekilde sıraladı. “Sivas'ın acilen 6. Teşvik bölgesi kapsamına alınması. Kenevir ekimi yapılacak iller arasına ilimizin de alınması ve Kenevir sanayinin Sivas'a kurulması. Sivas'ın can damarı olan TÜDEMSAŞ'ın taşınacağı ya da kapanacağı söylentilerine son noktanın konulması ve fabrikanın güçlendirilmesi. Numune Hastanesi'nin Araştırma hastanesine dönüştürülmesi. Bedelli askerlik yapılacak iller arasına alınan Sivas'ın bu haktan yeterince yararlanmasının sağlanması. Lojistik Köy projesinin onaylanması ve bir an önce hayata geçirilmesi. Hızlı Tren projesinin hızlandırılması ve 2020 yılında seferlerine başlatılması. Seyfebeli Sanayi Sitesi'nin yatırım programına alınması. Nuri Demirağ Organize Sanayi bölgesinin alt yapı çalışmalarına bir an önce başlanılması ve yatırımcılara yer tahsislerinin başlaması. Birinci Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımcılarımızın sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulması.”