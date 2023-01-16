Sivas'ın parlayan yıldızında kayak sezonu başladı

Hizmet vermeye başladığı ilk günden itibaren adından sıkça söz ettirmeyi başaran yurtiçinden ve yurt dışından da büyük ilgi gören Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi yeni sezon heyecanı yaşanıyor.

Tüm ihtiyaçlara cevap veren konaklama ve günübirlik tesisleri, gece kayağı, buz pateni imkânı, teleski ve telesiyej ile doğayı keşfetme şansı ile Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi misafirlerini yeni sezonda da konuk ediyor.

Vali Şimşek: “Yoğunluk bekleniyor”

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, merkezi ziyaret ederek kayak merkezinin son durumu hakkında Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun'dan bilgi aldı. Yıldız Dağının Sivas'ın yükselen değeri olduğunu dile getiren Vali Şimşek, “Yıldız Dağı Kayak Merkezimizde geçte olsa bu hafta sonu kısmi olarak sezonu açmış bulunmaktayız. İnşallah önümüzdeki hafta sonu da sömestr tatiline girilmesi dolayısıyla birlikte bir yoğunluk bekleniyor. Gelecek hafta sonundan itibaren umarım kar yağışı da daha da artacaktır.” dedi.

Her yıl kayak merkezini güçlendirildiğini belirten Şimşek, “Bu yıl da bir takım yenilikler yapıldı. 550 kişilik alakart restoran hizmete girdi. Bunun yanında yeni açılan pistler ve suni karlama sistemini de geliştirdik. İnşallah iyi bir sezon olacak. Şunu da belirtmek istiyorum. Fiyat artışlarına rağmen Yıldız Dağı Kayak Merkezi hâlâ ülkemizin en ekonomik kayak merkezi bu anlamda da vatandaşlarımızı ve kayak severlerimizi kayak merkezimize bekliyoruz” şeklinde konuştu.