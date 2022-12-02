Sivas'ın yeni müftüsü göreve başladı

Nevşehir İl Müftüsü iken Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Sivas İl Müftülüğüne atanan Ahmet Celalettin Altunkaya cübbe giyme töreninin ardından görevine başladı.

İl Müftüsü Altunkaya'ya cübbesini Sivas'ta geçtiğimiz yıllarda müftü olarak görev yapan ve şu anda da Kayseri İl Müftüsü olan Yusuf Akkuş giydirdi.

İl Müftü Yardımcısı Ünal Tan tarafından yapılan duanın ardından Müftü Altunkaya makamına oturdu.

Törende konuşan Müftü Altunkaya, "Sivas'ta din hizmeti alanında inşallah birçok projeye imza atacağız. İlimizin manevi hayatının gelişmesi adına gece gündüz demeden çalışacağız. Rabbimiz en güzel şekilde Sivas'ımıza hizmet edebilmeyi bizlere nasip etsin" dedi.