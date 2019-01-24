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Sivaslı aşıktan otobüste konser

Türküler diyarı Sivas’ta elinde sazı ile halk otobüsünde türkü söyleyen bir aşık, cep telefonu ile kaydedildi.

Türküler diyarı Sivas'ta elinde sazı ile halk otobüsünde türkü söyleyen bir aşık, cep telefonu ile kaydedildi.


Bir çok ozan ve aşık yetiştiren türküler diyarı Sivas ilginç bir görüntüye sahne oldu. Elinde sazı ile halk otobüsüne binen bir aşık, ayakta yolculuk yaparken birden içli bir türkü okumaya başladı. Aşığın diğer yolculara verdiği mini konseri, başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi. İsmi bilinmeyen aşığın türküsü yolcular tarafından, sosyal medyada paylaşılan videosu ise izleyenler tarafından beğenildi.

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