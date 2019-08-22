Sivaslı çiftçiler tarlalarında sabahlara kadar domuz nöbeti tutuyor

Sivas'ta ekinlerini domuz sürülerinden korumak için insan saçından, ses bombasına kadar her yolu deneyen çiftçiler, tüfek ellerinde sabahlara kadar nöbet tutuyorlar.

Sivas kent merkezi Yeşilyurt mahallesinde yaşayan çiftçiler, mahsullerini tarlalarına dadanan domuzlardan korumak için çeşitli yöntemler deniyor. Domuz sürülerini ekinlerinden uzak tutmak için mutfak tüpü ile ses bombası yöntemini deneyen çiftçiler bu yöntemden de sonuç alamadı. Çiftçiler, yaptıkları araştırmalar sonrası domuzların insan saçının bulunduğu bölgeye gelmediği fikrine varıp tarlalarına insan saçı serpti, fakat bu yöntemde başarısız oldu. Çiftçiler son çare olarak ellerinde tüfeklerle sabahlara kadar nöbet tutuyor.

İnsan saçı ile çözüm aradılar

Yusuf Yörükoğlu isimli bir çiftçi, internette yaptığı araştırmada domuzların insan saçı olan yerlere girmediği bilgisine ulaştığını belirterek, bu yöntemi denediklerini fakat bu yönteminde başarısız olduğunu söyledi. Yörükoğlu, “Buraya domuzlar geliyor. Domuzlar mısır, arpa ve buğdayımıza zarar veriyorlar. Bizi baya mağdur ediyorlar. Onlara karşı nöbet tutuyoruz. Arkadaşlarla beraber değişikli olarak belirli saatlerde bekliyoruz. Ama maksadımız avlanmak değil tarlamızı onlara karşı korumak. O yüzden bekliyoruz. Bizlere baya zararları oluyor. Domuzların gelmemesi için saç kılı döktük tarlarının etrafına. Tüplü ses bombası ile onları korkutmayı denedik. Işıktan korkuyorlar dediler ışık astık. Saç kılı dökme fikrini internetten gördük. İnsan kılına gelmiyor, diye böyle bir şey denedik ama pek bir faydasını göremedik. Son olarak da böyle nöbet tutuyoruz. Işık ile ses yapıyoruz böylece bekliyoruz“ dedi.

“Gündüz çalışıp gece nöbet tutuyoruz”

Domuzlara karşı mücadelenin zor olduğunu belirten Adem Tellal, gündüz arazilerinde çalıştıklarını gece ise mahsullerini korumak için nöbet tuttuklarını ifade edip, “Domuz mısır sever, patates sever, fasulye sever ve biz bunları üretmekten vazgeçmek istemiyoruz. Traktör tekerinin değdiği yer doğa değildir öncelikle bunu ayrıştıralım. Domuzların tarım arazilerine 10 kilometre mesafede görüldüğünde itilafını istemekteyiz. Gerekirse bunun için kanun çıkarılsın. Biz üretmekten vazgeçmek istemiyoruz. Domuzlar olursa ben seneye ekmeyeceğim. Devletimiz yardım etsin bize. Gündüz tarlada çalışıp gece nöbet tutmak istemiyoruz. Devletimizin silahlı güçleri var bize yardım etsinler" dedi.

“Mahsulümüzü korumak için elimizde tüfekle bekliyoruz”

Ekinleri domuzlardan korumak için ellerinde tüfeklerle nöbet tuttukların belirten Ufuk Tutuş, “Arkadaşlarımızın ekinleri zarar gördüğü için gece nöbet tutmaktayız. Biz kesinlikle av yapmıyoruz. Bizim maksadımız ürettiğimiz ürünleri korumak. Başkada bir amacımız yok. Arkadaşlarımın da bahsettiği gibi biz devletten yardım bekliyoruz. Devletimiz yardım edemezse de biz mahsulümüzü korumak için elimiz tüfekli bekliyoruz“ dedi.