Sivaslı çiftçiye 490 milyonluk destek

Verilen destek ve hibeler sayesinde çiftçilerin toprağını terk etmediğini belirten İl Başkanı Aksu konuyla ilgili şu sözlere yer verdi. ‘'Tarımsal kalkınmaya destek amaçlı verilen bu hizmet tüm çiftçilerimize can suyu oldu. Devletimizin sağladığı desteğin her yıl daha da artması ilimizde üreticilerimizin tarım alanındaki başarısına oldukça etki etmektedir. Bu sayede köylerin terk edilmediğini ve tarımsal üreticilerimizin Sivas'ta yüzünün güldüğünü görmekteyiz.” dedi.

Milyonlarca liralık destek

Aksu yaptığı açıklamada tarım ve hayvancılığa milyonlarca lira destek verildiğini belirtip, “Hükümetimiz 2021 yılında tarım ve hayvancılıkta kalkınma hamlesini desteklemek adına üreticilere milyonlarca liralık destek sağladı. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin üst seviyede olduğu Sivas'ta çiftçilerimize yönelik destekler 2021 yılında zirveye çıktı. Çiftçimize tarımsal ek mazot ve gübre desteği olarak dönüm başına 50 lira ödenmeye başlandı. Mart ayı içerisinde de 42 lira ödenmişti. Bugün itibari ile toplam da 92 lira ödenmiş olacaktır. Buna göre 2021'de ilimizde uygulanan tarımsal destek projeleri ile Mazot ve Gübre Desteği Desteği 29120 çiftimiz 133.306.228,91 TL, Yem Bitkileri Desteği 6094 çiftçimiz 171.984.57,73 TL, Verim Kaybı ve Kuraklık desteği 21.988 çiftçimize yaklaşık 17.853.384,98 TL'dirSivas geneli toplam çiftçi sayısı ilçeler dahil 29 bin 500 ve ödenen toplam miktar 2021 yılı hayvansal destekler dahil yaklaşık 490 milyon 'dur.”dedi.