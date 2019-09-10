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Sivaslı iş adamından anlamlı bağış

Sivaslı işadamı, hemşerimiz Erdoğan Bozatlı, Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneğine 2 bin 555 adet çocuk giysisi bağışladı.


Bozatlı adına bağışı Metin Torunoğlu Hayat Ağacı Derneği'ne teslim etti. İşadamı Metin Torunoğlu, Erdoğan Bozatlı'nın her yıl kışlık ve yazlık olmak üzere Hayat Ağacı Derneğine kıyafet bağışladığını belirterek, son olarak çocuklara yönelik 2555 adet giyecek gönderdiğini söyledi.


Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Hayat Ağacı Derneği idareci ve personeli ile birlikte şimdiye kadar yardım faaliyetlerinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür eden Torunoğlu, il dışında yaşayan diğer Sivaslı işadamlarını da Gıda Bankasına yardım etmeye teşvik etmek gerektiğini söyledi.


Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, geçen hafta Hayat Ağacı Derneğini ziyaret etmesinin ardından Gıda Bankasındaki ihtiyaca göre çocuk kıyafeti gönderen Erdoğan Bozatlı'nın, hem Sivas'ta hem de Suşehri'nde ki vakıf aracılığı ile yardım faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

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