Sivaslı judocular, Trabzon'dan derece yaparak döndü

Trabzon'da yapılan Gençler Okul Sporları Judo grup müsabakalarında Sivaslı judocular dereceyle kente döndüler.

Trabzon'da yapılan Lise Gençler Judo Grup Birinciliğine Sivaslı sporcular damga vurdu.

Deneyimli antrenörler yönetiminde tatamiye çıkan sporcular 3 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya olmak üzere toplamda 13 madalya kazanarak Türkiye finallerine kalma başarısı gösterdi.

Kadınlarda 44 kiloda Begümnaz Doğruyol, 57 kiloda Rümeysa Hatice Kılıçkaya ve 63 kiloda Aleyna Tutuş altın madalya kazandı. 40 kiloda Mevlüde Teke ile 70 kiloda İrem Akbulut ise bronz madalya kazandı. Erkeklerde de 60 kiloda Muhammet Erkan Denli, 66 kiloda Yusuf Kulaksız ve +90 kikıda Berkecan Coşman gümüş madalya alırken, 50 kilo Furkan Salih Gül, 55 kiloda Batuhan Işık, 73 kiloda Enes Koç ve 90 kiloda Ali Talha Bozoğlu bronz madalya kazandı.

Judo İl Temsilcisi Kenan Sarı, dereceye giren sporcular ile gurur duyduklarını belirterek, “Bu sporcularımız ilimizi finallerde temsil etmeye hak kazanmışlardır. Kendilerini tebrik ediyorum” dedi.