Sivaslı judoculardan uluslararası başarı

Kırşehir'de düzenlenen Uluslararası Cumhuriyet Kupası Judo Turnuvası'nda Sivas Telekom Spor Kulübü judocuları 3 sıklette dereceye girmeyi başardı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Uluslararası Judo Federasyonu tarafından Kırşehir'de “Cumhuriyet Kupası Judo Turnuvası” düzenlendi. 26-27 Ekim tarihlerinde Kırşehir Spor Salonunda yapılan Uluslararası Cumhuriyet Judo Kupası Turnuvası'nda 600 judoka tatamiye çıktı.

Cumhuriyet Bayramının 96. yılı kapsamında düzenlenen Uluslararası Cumhuriyet Judo Kupası turnuvasında Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere 4 ülkeden ve 25 ilden minik ve süper minikler kategorilerinde judokalar mücadele etti.

Judocuların tatamideki karşılaşmaları iki gün sürerken, Sivas'tan Sivas Telekom Spor Kulübü judo takımı Türkiye'yi temsil etti. Antrenörler Bekir Güzelimdağ ve Fatma Güzelimdağ yönetiminde katılan Sivas ekibi 3 sıklette derece yapmayı başardı. Minikler kategorisinde; 40 kiloda Rümeysa Hatice Kılıçkaya birinci, 44 kiloda Elif Zehra Ağkaya üçüncü oldu. Yıldızlar kategorisinde ise 32 kiloda Begümnaz Doğruyol da birinci olarak altın madalya kazandı. 57 kiloda yarışan Sivaslı sporcu Ebrar Şura Gül ise beşinciliği elde etti.