Sivaslı karateciler 15 madalya kazandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği, “Okullar arası gençler karate grup müsabakaları” Mardin'de yapıldı. Mardin Spor Salonunda yapılan heyecan dolu müsabakaya 16 ilden yaklaşık 350 sporcu katılım sağladı.

2 gün süren karate müsabakalarında sporcular rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek dereceye girebilmek için tatamide ter döktü.

Karate Grup müsabakalarına Sivas'ı temsilen katılan karatecileri 5 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya kazanmayı başardılar. 4 antrenör, 11 erkek sporcu, 7 de kız sporcu olmak üzere toplam 18 sporcu ile grup müsabakalarına katılan Sivas ekibi, Sivas'ı en iyi bir şekilde temsil ederek büyük bir başarıya imza attı.

Sivas'a 15 madalya ile dönen karateciler Türkiye birinciliğine de katılmaya hak kazandı. Okullar sporları karate Türkiye birinciliği müsabakaları ise 12-15 Mart'ta Balıkesir'de düzenlenecek.

Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten ise, kente derece ile dönen karatecileri kutlayarak, Türkiye birinciliği için başarılar diledi.