İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivaslı kayakçılar Kayseri'de derece yaptı

Kayseri Erciyes’te yapılan snowboard 1.

Kayseri Erciyes'te yapılan snowboard 1. etap müsabakalarına Sivas'ı temsilen katılan sporcular, 1 altın ve 2 gümüş madalya ile kente dönmeyi başardı.


Türkiye Kayak Federasyonu 2023 faaliyet programında yer alan snowboard 1. etap müsabakaları, Kayseri'de yapıldı. Yarışlara 19 ilden 245 sporcu katıldı. Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı Pisti'nde iki gün süren müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Sivas'ı temsilen yarışlara katılan Meyra Korkmaz derece yapmayı başardı. Korkmaz, 2 farklı kategoride derece yaparak 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Sporculardan Belinay Aydoğdu ise kategorisinde gümüş madalya kazanarak kente döndü.


Kayak İl Temsilcisi İrfan Erzurum da kente madalyalarla dönen sporcuları tebrik etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.