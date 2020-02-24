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Sivaslı kayakçılar Türkiye 3.'sü oldu

Okullar arası Kayak Türkiye Şampiyonası Erzurum’da yapıldı.

Okullar arası Kayak Türkiye Şampiyonası Erzurum'da yapıldı. Sivas'ı temsilen şampiyonaya katılan Sivas kayak takımı Türkiye 3.'sü olarak büyük başarıya imza attı.


Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Okullar arası Kayak Türkiye Şampiyonasında snowborad ve alp disiplini yarışları Palandöken'de yapıldı. Kayaklı koşu ve biathlon yarışları Kandilli Kayak Merkezi'nde gerçekleşti. Türkiye'nin birçok yerinden 700 civarında sporcu Türkiye Şampiyonasında kıyasıya yarıştı.


Sivas'ı temsilen yarışlara tecrübeli antrenörler nezdinde katılan Sivas Kuzey Disiplin Takımı, yarışlarda kıyasıya mücadele ederek Türkiye üçüncüsü oldu. Üçüncülük kupasını Sivas'a getiren kayakçılar, Sivas spor camiasını sevince boğdu. Sivaslı sporcular Buse Dilara Yaman kategorisinde 2. olarak gümüş madalya, Rümeysa Çınar ise 4. olarak bronz madalya kazandı.


Kayak İl Temsilcisi İrfan Erzurum ise, kayakta bu sene durmadan derece yaptıklarını belirterek; “15-16 Şubat'ta Erzurum Kandilli Kayak Merkezinde yapılan “Okullar arası Kuzey Disiplini Türkiye Şampiyonasında” sporcularımız Buse Dilara Yaman 2. olurken Rümeysa Çınar ise 4. olarak madalyayı hak etti. Takımımız ise Türkiye 3.'sü olarak büyük başarıya imza attı. Tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ederiz” dedi.

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