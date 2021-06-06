Sivaslı Muay Thai sporcusu Türkiye 2.'si oldu

1-7 Haziran 2021 tarihleri arasında Aydın Kuşadası'nda gerçekleştirilen Muay Thai Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 38 kiloda gümüş madalya kazanan Sivas Gençlik Spor Kulübü sporcusu Anıl Berde Akan, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Türkiye Muay Thai Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Muay thai Gençler Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Müsabakaları, Kuşadası'nda yapıldı. Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden yaklaşık 633 sporcunun katılarak, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Sivas'ı temsilen antrenör Ekrem Arıs nezaretinde müsabakaya katılan Sivas Gençlik Spor Kulübü sporcusu Anıl Berde Akan, 38 kiloda Türkiye 2.'si oldu. Gümüş madalya kazanan Akan, İstanbul'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.

Muay Thai il temsilcisi Arif Ersöz ise, dereceye giren sporcu Akan'ı tebrik ederek, başarılar diledi.