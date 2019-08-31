İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivaslı sporcu, model uçakta birinci oldu

Dünya Hava Sporları Federasyonu takviminde yer alan CAT-2 onaylı “İsmail Sarıoğlu Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası ve Anadolu Kupası” Ankara’da yapıldı.

Dünya Hava Sporları Federasyonu takviminde yer alan CAT-2 onaylı “İsmail Sarıoğlu Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası ve Anadolu Kupası” Ankara'da yapıldı. Şampiyonaya Sivas'ı temsilen katılan Sivas Gençlik Merkezi gönüllüsü Çağatay Suvay, F1A kategorisinde birinci oldu.


Ankara Gölbaşı Model Uçak Pisti'nde gerçekleşen şampiyona 2 gün sürdü. Sporcular atölyelerde kendi elleriyle yaptıkları model ile yarışarak mücadele etti. Özel malzemeler ve ekipmanlar sayesinde yaptıkları uçaklar ile birçok yaş grubundan sporcu yarıştı. Yarışma sonucunda dereceye girenler model uçak milli takım kadrosuna dahil oldu.


Heyecan dolu şampiyonaya Sivas'ı temsilen katılan Sivas Gençlik Merkezi gönüllüsü Çağatay Suvay, F1A kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı. Yapmış olduğu derece ile Sivas Gençlik Merkezi'ni gururlandıran Suvay, ayrıca yılın Trophy Kupasını almaya da hak kazandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.