İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivaslı televizyoncu RATEM yönetiminde yer aldı

Sivaslı medya patronu Hatice Kurt, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) yönetim kurulu üyeliğine seçildi.


Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından radyo ve televizyon yayıncılarının katıldığı Genel Kurulda yapılan seçimde mevcut Başkan M. Aydın Şerbetçioğlu güven tazeledi. Sivas'ta yayın yapan Vizyon58 televizyonu sahiplerinden Hatice Kurt'ta yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Kurt ayrıca Anadolu Uydu Kanalları Temsilcisi olarak RATEM'de görevlendirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.