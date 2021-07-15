Sivaslı televizyoncu RATEM yönetiminde yer aldı

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından radyo ve televizyon yayıncılarının katıldığı Genel Kurulda yapılan seçimde mevcut Başkan M. Aydın Şerbetçioğlu güven tazeledi. Sivas'ta yayın yapan Vizyon58 televizyonu sahiplerinden Hatice Kurt'ta yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Kurt ayrıca Anadolu Uydu Kanalları Temsilcisi olarak RATEM'de görevlendirildi.