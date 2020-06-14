İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivaslı vatandaş, benekli semender görüntüledi

Sivas’ın Divriği ilçesinde bir vatandaş tarafından benekli semender görüntülendi.

Sivas'ın Divriği ilçesinde bir vatandaş tarafından benekli semender görüntülendi.


Nesli tükenme tehlikesinde olan benekli semender, Divriği ilçesi Karakuzulu köyünde yaşayan Hüseyin Doğan tarafından görüntülendi. Doğan, evinden dışarı çıkmak istediği esnada kapısının önünde benekli semenderi fark etti. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan benekli semenderi bir süre sonra cep telefonuyla görüntüleyen Doğan, semenderin doğasına dönmesine izin verdi. Görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Doğan, vatandaşların semenderi çeşitli canlılara benzettiğini belirtti.



"Hayatımda hiç görmediğim, değişik bir canlı gördüm"


Hüseyin Doğan, benekli semenderi evinin bahçesinde görüntülediğini belirterek, "12 Haziran Cuma akşamı dışarı çıkmak için kapıyı açtığımda hayatımda hiç görmediğim, adını dahi duymadığım, değişik bir canlı gördüm. Daha sonradan adının semender olduğunu öğrendim. Nesli de tükenmek üzereymiş. Üzüldüm, umarım yetkililer bu konuda bir önlem alırlar" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.