İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivaslılar, 56 saatlik kısıtlama öncesi tatlı su çeşmelerine akın etti

Sivas’ta vatandaşlar, Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi tatlı su çeşmelerine akın etti.

Sivas'ta vatandaşlar, Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi tatlı su çeşmelerine akın etti.


Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını yasağa dakikalar kala karşılamaya devam etti. Sivas'ta bazı vatandaşlar, uygulanacak 56 saatlik kısıtlama öncesi tatlı su çeşmelerine akın etti. Vatandaşlar, kısıtlama öncesi kent merkezine 2 kilometre mesafede bulunan Paşabahçe Mesire alanı mevkiinde ki tatlı su çeşmesine araçlarıyla gidip bidon bidon su doldurdular. Araçları bulunmayan vatandaşlarsa mahallelerinde bulunan tatlı su çeşmeleri önünde kuyruk oluşturdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.