Sivaslılar, 56 saatlik kısıtlama öncesi tatlı su çeşmelerine akın etti

Sivas'ta vatandaşlar, Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi tatlı su çeşmelerine akın etti.

Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını yasağa dakikalar kala karşılamaya devam etti. Sivas'ta bazı vatandaşlar, uygulanacak 56 saatlik kısıtlama öncesi tatlı su çeşmelerine akın etti. Vatandaşlar, kısıtlama öncesi kent merkezine 2 kilometre mesafede bulunan Paşabahçe Mesire alanı mevkiinde ki tatlı su çeşmesine araçlarıyla gidip bidon bidon su doldurdular. Araçları bulunmayan vatandaşlarsa mahallelerinde bulunan tatlı su çeşmeleri önünde kuyruk oluşturdu.