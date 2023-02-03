Sivaslılar Bangladeşlilere tarım öğretiyor

Özel bir şirket vasıtasıyla Bangladeş'e giden Sivaslı çiftçiler yerel halka modern tarım eğitimi veriyor.

Özel bir firma tarafından Bangladeş'e gönderilen Sivaslı çiftçiler yerel halka tarım eğitimi vermek için kolları sıvadı. Sivaslı çiftçiler verdikleri eğitimle birlikte Bangladeş halkının kendi topraklarında düzenli bir şekilde tarım yapmasını hedefliyor. Başta mısır ve hububat yetiştiriciliği olmak üzere modern tarım aletlerinin kullanımı konusunda da eğitim veriliyor. Ekimden hasat sürecine kadar tarımın her aşamasını büyük bir ilgi ve merakla öğrenen Bangladeşliler ise eğitimlerin sonucunda modern tarım aletlerini kullanarak kendi üretimlerini gerçekleştirebilecek.

“Öğrettiklerimizi harfiyen uyguluyorlar”

Sivaslı çiftçi Kenan Hatunoğlu, Bangladeşlilerin öğrettiklerini harfiyen uyguladıklarını söyleyerek, “Şuanda bu alanda zirai tarım faaliyetlerini Bangladeşli kardeşlerimize gösteriyoruz. Onlarda öğrettiklerimizi harfiyen uyguluyorlar. Bizimle birlikte başarılı bir şekilde mısır yetiştirdiler. Bizde Türkiye'de ki gibi şartlar olmasa da her zorluğa rağmen mısır yetiştirip kardeşlerimize öğrettik. Şuanda da biçim faaliyetlerini öğretmeye başladık” şeklinde konuştu.

“Yetiştiricilik yapmaya başladılar”

Sivaslı çiftçi Selami Güneş, Bangladeşlilerin ilerleme kaydedip yetiştiricilik yapmaya başladıklarını ifade ederek, “Eylül ayından itibaren Bangladeş'e geldim. Mısır yetiştiriciliği yaparak burada ki arkadaşlara elimden geldiği kadar öğretmeye çalıştım. Şuanda da baya bir ilerleme kaydederek yetiştiricilik yapmaya başladılar. Bundan sonrada devam edecekler” diye konuştu.