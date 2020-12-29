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Sivaslılar bu projeyle adrenaline doyacak

Tarihi ve doğal güzelliklere sahip Sivas’ın Divriği ilçesinde yapımına devam edilen cam seyir terası misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor.

Tarihi ve doğal güzelliklere sahip Sivas'ın Divriği ilçesinde yapımına devam edilen cam seyir terası misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor.


Sivas'ta turizme katkı sunacak bir proje hayata geçiriliyor. Başta dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Divriği Ulu Cami olmak üzere birçok güzelliği bünyesinde barındıran Divriği ilçesine "Cam Seyir Terası" yapılıyor. Sivas Valisi Salih Ayhan, Divriği temasları kapsamında yapımı devam eden ‘Divriği Seyir Terası' projesini yerinde inceleyerek 2021 yılında planlanan projeler hakkında Divriği Kaymakamı Mehmet Bek ve diğer yetkililerden gelinen son durum hakkında bilgi aldı.


Vali Ayhan, seyir terası projesini çok önemsediklerini belirterek, "Divriği'nin turizm altyapısını geliştirmek ve potansiyelini arttırmak amacıyla yapılan Seyir Terası ile Çaltı Kanyonu, Divriği Ulu Cami ve Divriği Kalesi'nin muhteşem manzarasını ziyaretçilerine sunacak. Seyir terası, kısa sürede ilçeye kazandırılacak" dedi

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