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Sivaslılar yeni güne karla merhaba dedi

Sivaslılar yeni güne beyaz örtü altında merhaba dedi.


Sivas'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ile gece etkili olan kar yağışı, Sivaslıların güne kar sürprizi ile başlamasına neden oldu. Beyaz örtü ile kaplanan tarihi kent meydanı ve Selçuklu medreseleri ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı. Kimi Sivaslılar Nisan'ın 21'inde yağan karın kendileri için sürpriz olmadığını, kimileri ile sabah uyandıklarında kar sürprizi ile karşılaştıklarını söyledi.


Sivaslı vatandaşlar geç yağan kara ve soğuğa alışık olduklarını da belirtti. Bahar mevsiminde yağan kara en çok sevinenler yine çocuklar oldu. Kartopu oynayarak eğlendi. Sivas'ta hava sıcaklığı ise eksi 3 dereceye düştü.

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