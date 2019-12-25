Sivaslıların asgari ücret beklentisi

Asgari ücretin açıklanmasına bir gün kala Sivas halkı asgari ücret beklentilerini dile getirdi. Kimi vatandaşlar asgari ücretin ortalama 2 bin 600, 2 bin 700 lira civarında olmasını isterken iş veren kesimi ise 2 bin 20 liranın yeterli olduğunu söyledi.

Sivas'lı vatandaş Ekrem Kurt, şuan ki asgari ücretin yeterli olmadığını belirterek, “2020 Lira ortalama bir ailenin geçinebileceği yeterli bir ücret değil. En az 2 bin 600-2 bin 700 Lira civarında olması taraftarıyım. 2 bin 600 Lira ile de lüks bir hayat süremez ama 2020 Liradan çok daha iyi geçinebileceğini düşünüyorum. Çünkü hayat gün geçtikçe daha da pahalılaşıyor. Çocuğunu okula gönderen bir aile için tam yetmese bile ideal olacağını düşünüyorum” dedi.