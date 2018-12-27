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Sivaslıların karda mangal keyfi

Mangal denilince akla gelen Sivaslılar, bu alışkanlıklarından dondurucu soğukta da vazgeçmedi.


Sivas'ta kış mevsiminin en sert günleri yaşanırken mesire alanlarında, dondurucu soğuğa mangal yakıp piknik yapanlar dikkat çekti. Sivas'ta mangal sevenlerin uğrak yeri olan Paşabahçe mesire alanında bir çok aile ve arkadaş grubu, -7 derecede yaktıkları mangalda etlerini pişirip afiyetle yediler. Soğuk havanın mangal keyifleri için engel olmadığını belirten Sivaslılar, “Soğuk Sivas'ın insanına işlemez. Biz her şartta mangalımızı yaparız. Kar kış fark etmez” dediler.

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