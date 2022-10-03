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Sivasspor 136 gündür kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig’in 8.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Hatayspor'a 2-1 mağlup olan DG Sivasspor, tam 136 gündür galibiyete hasret.


Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında kendi sahasında Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar, ligde tam 136 gündür kazanamıyor.


Sivas temsilcisi, son galibiyetini geçen sezonun son haftasında oynanan Kayserispor maçında 2-1'lik skorla almıştı. Yiğidolar, o maçtan sonra ligde oynadığı 8 maçın 4'ünü kaybederken, 4'ünden de beraberlikle ayrıldı. Son 8 karşılaşmada kalesinde 13 gol gören kırmızı-beyazlı takım, rakip fileleri ise sadece 6 kez havalandırdı.


Sivasspor'un son 8 maçta aldığı skorlar şöyle;


Sivasspor-Gaziantep FK: 1-1


Adana Demirspor-Sivasspor: 3-0


Sivasspor-Alanyaspor: 1-1


Beşiktaş-Sivasspor: 3-1


Sivasspor-Fatih Karagümrük: 0-0


Sivasspor-İstanbulspor: 1-1


MKE Ankaragücü-Sivasspor: 2-1


Sivasspor-Hatayspor: 1-2

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