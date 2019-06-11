İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivasspor 2. Başkanı Sarılar: “12 futbolcu alacağız”

Demir Grup Sivasspor Kulübü 2.

Başkanı Erdal Sarılar, transfer çalışmaları ile ilgili konuştu. Sarılar, yeni sezonda takıma 12 futbolcu takviye edeceklerini belirterek, transfer çalışmalarını Rıza Çalımbay'ın yapacağını söyledi.


2. Başkan Erdal Sarılar, Çalımbay'a sonsuz güvendiklerini söyleyerek, “Rıza hocamızla imzaları attık. Allah hayırlı uğurlu etsin. Geçen yıl 2 tane genç hoca ile devam ettik ama tecrübe yönünden bir takım aksaklıkları gözlemledik. Biz de artık tecrübeliyiz, 20 yılı aşkın bir tecrübemiz var. Rıza hocamıza teklif yaptık. 'Sana şu kadar bütçe, istediğin gibi transfer yap' dedik. '12 tane futbolcu alacaksın, şu kadar da para' dedik. O da sağ olsun kabul etti. Sözleşmesi biten oyuncularımıza ise teklif yapmadık. Rıza hocanın istediği isimlerle yeniden anlaşırız” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.