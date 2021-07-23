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Sivasspor 2 gün izin yapacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2.

Ön Eleme ilk maçında Petrocub'ı deplasmanda mağlup eden DG Sivasspor'da, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, futbolcuları 2 gün izin verdi.


Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Petrocub'ı Caner Osmanpaşa'nın golüyle 1-0 mağlup eden Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay tarafından futbolculara 2 gün izin verildi.


Kırmızı-beyazlı takım 29 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Petrocub ile sahasında oynayacağı rövanş mücadelesinin hazırlıkları için pazar günü kulüp tesislerinde toplanacak ve saat 17.00'de yapacağı antrenmanla karşılaşmanın ilk idmanına başlayacak.

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