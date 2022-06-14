Sivasspor 26 Haziran'da toplanacak

Spor Toto Süper Lig ekibi DG Sivasspor 26 Haziran Pazar günü Sivas’ta toplanacak.
Spor Toto Süper Lig ekibi DG Sivasspor 26 Haziran Pazar günü Sivas'ta toplanacak.
DG Sivasspor'un 2022-2023 sezonu öncesi kamp programı belli oldu. Yeni sezon çalışmaları kapsamında 26 Haziran Pazar akşamı Sivas'ta toplanacak Sivasspor, sağlık kontrolünden geçtikten sonra 28 Haziran akşamı Bolu'ya gidecek.
29 Haziran Çarşamba günü Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kampa girecek Yiğidolar, günde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.