Sivasspor 3 hafta sonra kalesinde gol gördü

Süper Lig'de dün Fenerbahçe'ye konuk olan Sivasspor, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, 3 maç aradan sonra kalesinde de gol gördü.

Süper Lig'in 41. hafta mücadelesinde DG Sivasspor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Yiğidolar, 45. dakikada Kayode ve 48. dakikada Hakan Arslan'ın attığı gollerle maçı 2-1 kazandı. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 90+3. dakikada Papiss Cisse attı.

Fenerbahçe maçına kadar kalesinde son 3 maçta gol görmeyen Sivasspor, ligde son olarak 24 Nisan 2021'de deplasmanda Denizlispor'un 1 golüne engel olamamıştı. Sivasspor, Denizli maçının ardından oynadığı Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarını gol yemeden tamamlamıştı.

Kırmızı-beyazlıların bu serisi dün oynanan ve 2-1'lik skorla sona eren Fenerbahçe maçının ardından son buldu.