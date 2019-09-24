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Sivasspor 3 maç sonra galibiyeti hatırladı

Sivasspor, Trabzonspor’u Fernado ve Uğur Çiftçi’nin attığı gollerle mağlup etti.

Sivasspor, Trabzonspor'u Fernado ve Uğur Çiftçi'nin attığı gollerle mağlup etti. Sivas temsilcisi, bu sonuçla 3 maç sonra kazandı. Ligde bu sezon 2. galibiyetini alan Sivasspor, puanını 8'e çıkardı.


Ligde ilk galibiyetini 1. haftada Sivas'ta oynanan maçta 3-0'lık skorla Beşiktaş karşısında elde eden D.G. Sivasspor, bu maçın ardından 3 haftadır galibiyet sevinci yaşayamamıştı.


Ligin 2. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan Yiğidolar, bir sonraki hafta konuk ettiği Gazişehir FK ile 1-1, 4. haftada ise dış sahada Başekşehir ile 1-1 berabere kalmıştı.


Sivasspor, 5. haftada sahasında Karadeniz temsilcilerinden Trabzonspor'u 2-1 yenerek, galibiyet hasretini sonlandırdı.


Deplasmanda galibiyeti bulunmayan Sivasspor, gelecek hafta Alanyaspor'a konuk olacak.

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