Sivasspor 3 puan parolasıyla hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Başakşehir ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise şut çalışmaları yaptı.

Kırmızı-beyazlılar yarın kulüp tesislerinde yapacağı antrenman maçı ile hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Başakşehir 9 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Yiğidolar, Hatayspor'un deprem nedeniyle ligden çekilmesiyle 27. haftayı maç yapmadan geçirecek.