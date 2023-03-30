Sivasspor 3 puan parolasıyla hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig’in 28.
Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Başakşehir ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise şut çalışmaları yaptı.
Kırmızı-beyazlılar yarın kulüp tesislerinde yapacağı antrenman maçı ile hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor ile Başakşehir 9 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
Yiğidolar, Hatayspor'un deprem nedeniyle ligden çekilmesiyle 27. haftayı maç yapmadan geçirecek.