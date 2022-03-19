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Sivasspor 3 puan peşinde

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 30.

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında karşılaşacağı Altay ile ligde 2. kez rakip olacak.


Sivasspor ile Altay, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 2. defa karşı karşıya gelecek. İki takım en son ligin ilk yarısında İzmir'de karşılaşmış, maç 1-1 sona ermişti.



Atilla Karaoğlan yönetecek


Sivasspor ile Altay arasında oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

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