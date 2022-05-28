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Sivasspor 38 maçta 51 gol attı

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon rakip filelere 38 maçta 51 gol attı.

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon rakip filelere 38 maçta 51 gol attı. Kırmızı-beyazlıların en golcü ismi 10 gollü Yatabere oldu.


Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 54 puanla 10. sırada tamamlayan Sivasspor, oynadığı 38 maçta rakip ağları 51 defa sarstı. Kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 50 gole engel olamadı. Yiğidolar'da atılan golleri 15 farklı futbolcu kaydetti.


Ligde Sivasspor adına en çok gol atan isim Mustapha Yatabare oldu. Malili futbolcunun, 10 golde imzası bulunurken, takımdan ayrılan Pedro Henrique 8 golle ikici sırada yer aldı. Bu oyuncuları Olarenwaju Kayode, Fayçal Fajr, Goutas, Max Gradel ve Jorge Felix takip etti.


Kayserispor adına atılan goller ve oyunculara göre dağılımı şöyle:


Mustapha Yatabare: 10 gol


Pedro Henrique: 8 gol


Olarenwaju Kayode: 6 gol


Dimitrios Goutas: 5 gol


Fayçal Fajr: 5 gol


Jorge Felix: 3 gol


Max Gradel: 3 gol


Kerem Atakan Kesgin: 2 gol


Fredrik Ulvestad: 2 gol


Leke James: 2 gol


Caner Osmanpaşa: 1 gol


Ahmet Oğuz: 1 gol


Ziya Erdal: 1 gol


Erdoğan Yeşilyurt: 1 gol


Isaac Cofie: 1 gol

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