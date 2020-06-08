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Sivasspor, 4. kez korona testine girdi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yayımladığı ’Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü’ kapsamında DG Sivasspor’da futbolculara ve teknik ekibe 4.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayımladığı 'Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü' kapsamında DG Sivasspor'da futbolculara ve teknik ekibe 4. kez korona virüs testi yapıldı.


Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne gelen ekip; tüm A takım futbolcularına, teknik heyete, alt yapı sporcularına, idari kadroya, destek ekibe, tesislerde ve stadyumda görevli olan personellere 4. kez korona virüs (Covid-19) PCR testi yaptı.


Daha önce 3. kez teste tabi tutulan kırmızı-beyazlılarda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı.

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