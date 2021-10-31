Sivasspor 4 maçtır galibiyete hasret

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Altay ile 1-1 berabere kalan DG Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Süper Lig'de en son 7. haftada Fatih Karagümrük'ü iç sahada 4-0 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 4 lig maçında da galip gelemedi. Söz konusu müsabakanın ardından Sivasspor deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 yenilirken, Antalyaspor ile de evinde 2-2 berabere kaldı. Yiğidolar diğer hafta ise sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Sivas temsilcisi dün de deplasmanda Altay ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Yiğidolar, ligin 12. haftasında ise sahasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. 6 Kasım Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 13.30'da başlayacak.