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Sivasspor, 5 maç sonra yenildi

Süper Lig ekiplerinden D.

G. Sivasspor, ligin 8. haftasında Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Yiğidolar bu sonucun ardından ligde 5 maç sonra yenildi.


Süper Lig'de sezona iyi başlayan Sivasspor, 5 maç aradan sonra mağlup oldu. Ligde bu sezonki tek yenilgisini 2. haftadaki Çaykur Rizespor maçında yaşayan kırmızı-beyazlı takım, 2 galibiyet, 3 beraberlik alırken mağlubiyet görmedi.


Galatasaray karşılaşmasıyla D.G. Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.


Sivasspor bu sezon sadece deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.

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