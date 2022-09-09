İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivasspor 5 oyuncusunu kiralık gönderdi

DG Sivasspor, 5 genç oyuncusunu kiralık olarak farklı takımlara gönderdiğini açıkladı.


Sivasspor Kulübü, Sivasspor Futbol Akademisi'nden 5 oyuncuyu kiralık olarak farklı takımlara gönderdi. Kırmızı-beyazlılarda Arda Keser Sivas Belediyespor'a, Muhammet Emin Ergin Sapanca Gençlikspor'a, Kubilay Eren Şahin Bayburt Özel İdarespor'a, Halit Çokyaşar Amedspor'a ve Emirhan Tak Tuzlaspor'a gönderildi.


Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “5 genç oyuncumuz kiralık olarak gönderilmiştir. Genç sporcularımıza yeni takımlarında başarılar dileriz” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.