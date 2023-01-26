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Sivasspor-Adana Demirspor maçı Malatya'da oynanacak

DG Sivasspor’un, Spor Toto Süper Lig’in 21.

DG Sivasspor'un, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın Sivas 4 Eylül Stadı zeminindeki sorun nedeniyle Malatya'ya alındığı TFF tarafından açıklandı.


Sivasspor, Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. 28 Ocak Cumartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanması planlanan karşılaşma söz konusu stadyumun zeminindeki sorun nedeniyle Yeni Malatya Stadyumu'na alındı.


TFF'nin resmi sitesinde yer alan haftalık maç programında Sivasspor - Adana Demirspor karşılaşmasının Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı. 28 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak olan karşılaşmada hakem Burak Pakkan düdük çalacak.

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